رئيس مدينة الأقصر ووكيل وزارة التضامن يبحثان تجهيزات أكبر إفطار جماعي

شهد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، ومحمد حسين بغدادى وكيل تضامن الأقصر، اجتماعا مع عدد من شباب المتطوعين والمنظمين لأضخم فعالية لحفل إفطار جماعى مرتقب يوم 27 رمضان الجارى، والذي يحمل عنوان "الأقصر على مائدة واحدة".

ومن المقرر أن يشارك فيه كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ولفيف من رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف ومسئولى المدن والمديريات المختلفة حول المحافظة، والآلاف من المواطنين في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى.

واستعرض رئيس مدينة الأقصر خلال اللقاء الذي عقد داخل قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل، كافة التجهيزات والترتيبات لحفل الإفطار الذي يجمع شعب الأقصر بدعوة من شباب المحافظة، وأكد الحضور على أن الإحتفالية ستكون خالصة في حب مصر والأقصر وسيكون علم مصر هو الحاضر الأوحد في المائدة التي تجمع شعب الأقصر بأكمله في قلب ساحة أبوالحجاج الأقصرى، والتي تشمل التنظيم الشبابى والعروض المبهجة للأطفال في ذلك اليوم الذي سيكون كرنفال على أرض الأقصر.

وقال عبد الحميد عبده أحد منظمى الفعالية، إنه تقرر أن يكون يوم كرنفالى لنشر البهجة ورسم الصورة الجميلة للمدينة الحضارية في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج التي تجمع الحضارة والتاريخ الفرعونى والإسلامى والقبطى في موقع واحد، مؤكدًا على إنه لن يتم رفع أي شعارات سوي علم مصر ومحافظة الأقصر، وسيكون يوم مميز لكل شاب وفتاة وأسرة أقصرية فالجميع له الحق في المشاركة والفرحة، والهدف التجمع الجميل في حب الأقصر.

وأضاف عبد الحميد عبده، أن التجهيزات لهذا اليوم الكرنفالى بدأت بالفعل، وكل شباب من فريق التجهيزات يقدم كل ما يستطيع من وجبات وعصائر وزينة وتجميل وألعاب وعرائس لإسعاد الأطفال، حيث إنطلقت الفكرة منذ أيام في الشهر الكريم وإنضم لها العشرات من الشباب والمتطوعين والمشاركين في التنظيم ليكون يوم مميز ومبهج لأهل الأقصر في شهر رمضان المبارك.

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