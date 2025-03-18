ضبط 6 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على المخابز بدسوق في كفر الشيخ

أسفرت حملة تفتيشية موسعة بنطاق مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن تحرير 6 محاضر مخالفات، تمثلت في 4 محاضر لنقص وزن الرغيف، ومحضر لعدم النظافة، وآخر يتعلق بمخالفة المواصفات، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع إحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق، لضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضبط منظومة الدعم، ومنع التلاعب بها، فضلًا عن التأكد من التزام المخابز بالمعايير الصحية والقانونية.

رئيس دسوق: نستهدف حماية المواطنين في حقوقهم

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، جهود الحملة ميدانيًا والتي تم تنفيذها بالتعاون بين إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة الصحة، حيث استهدفت الحملة التفتيش على ماكينات صرف الخبز ومدى انضباطها، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والنظافة داخل المخابز، ومطابقة الرغيف للمواصفات من حيث الوزن والجودة والصلاحية.

وشارك في الحملة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، ورؤساء القرى كل في نطاق قريته، بالإضافة إلى فرق العمل من إدارتي تموين البندر والمركز، تحت إشراف عمرو الأنة، ومحمد أبو عيطة.

وأكد "ساطور" أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس حق المواطن في رغيف خبز آدمي وبالمواصفات القانونية، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم على جميع المتجاوزين.

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