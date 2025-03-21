رئيس الإنجيلية: الشعب المصري يمتلك وعيا جمعيا يبحث دائما عن المشترك الإنساني

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الشعب المصري يتمتع بوعي جمعي يجعله دائم البحث عن المشترك الإنساني، مشيرًا إلى أن روح المحبة والتسامح تتجلى بوضوح في أوقات التحديات.

الكنيسة الإنجيلية بالمقطم

وشارك الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في حفل السحور الرمضاني الذي نظمته مجموعة المحبة بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وسط حضور مجتمعي كبير.

وأوضح زكي أن مصر قدّمت نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك، مما عزز قدرتها على مواجهة دعاوى الكراهية والعنف التي أدت إلى انهيار مجتمعات أخرى، مشددًا على أن التماسك المجتمعي والسلام هما الركيزتان الأساسيتان لنهضة أي وطن.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والإبداعية، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد عبد العزيز، والشاعر هشام الجخ، والفنان إدوارد، والفنان فريد النقراشي، والفنان ميدو عادل، والفنانة التشكيلية نشوى عمران، والفنان مصطفى عماد، تقديرًا لإسهاماتهم في المشهد الثقافي والفني. كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات، تقديرًا لدورهن في تنشئة أجيال تعزز قيم المحبة والتسامح.

من جانبه، أعرب الدكتور القس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود مجموعة المحبة في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ قيم العيش المشترك.

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