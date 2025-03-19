الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

رئيس الإنجيلية: مصر نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية لترسيخ قيم التسامح والسلام.

زيارة دار الإفتاء

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أجرى زيارة لدار الإفتاء المصرية، حيث التقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية على الدور البارز لدار الإفتاء في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، مشيرًا إلى أن تعزيز ثقافة التسامح والحوار المشترك مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين جميع المؤسسات الدينية والمجتمعية.

من جانبه، رحب فضيلة المفتي بهذه الزيارة، معتبرًا أنها تعكس روح المواطنة الحقيقية، مشددًا على أن وحدة المصريين وتلاحمهم هما الضامن الأكبر لاستقرار الوطن وتقدمه.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتواصل بين جميع المؤسسات الدينية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم العيش المشترك من أجل نهضة الوطن واستقراره.
 

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دار الإفتاء القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية الانجيلية الطائفة الإنجيلية

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