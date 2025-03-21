الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل بمنطقة الحسين

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

 انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محدود في مدخل محل بمنطقة الحسين في الجمالية دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمدخل محل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

 

وفي واقعة مماثلة،  استعلمت نيابة مصر القديمة عن الحالة الصحية لـ  شخصين أصيبا باختناق في حريق شقة بعين الصيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام  للعلاج، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن حالتهما الصحية.

وتبين بالفحص من قبل قوات البحث الجنائي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع ببلوك رقم 131 والمكون من 5 أدوار خلف إدارة مرور عين الصيرة، مما أسفر عن حالتي اختناق، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران وأخمدوا الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

 وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحمايةالمدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن عين الصيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة الحماية المدنية القاهرة الجمالية منطقة الحسين الحسين المدنية

مواد متعلقة

النيابة تستعلم عن حالة شخصين أصيبا في حريق شقة بجوار مرور عين الصيرة

5 أبريل أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في 15 مايو

أول تحرك من النيابة بشأن حريق مستشفى أبو الريش

أحد متضرري حريق منشأة ناصر: البضاعة اللي اتحرقت كلها مديون بها وسعرها يتخطى المليون جنيه

خسائر بالملايين، معاينة النيابة تكشف تفاصيل حريق أكشاك منشأة ناصر

تفاصيل جريمة مقتل الطفلة جنى ببني سويف

تجديد حبس عامل تحرش بسيدة أجنبية في نهار رمضان بالزمالك

النيابة تصرح بدفن جثة شخص قتل في مشاجرة بالبساتين

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

منوعات

المزيد

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل ذكر الله (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية