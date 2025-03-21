النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محل بمنطقة الحسين

انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق محدود في مدخل محل بمنطقة الحسين في الجمالية دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمدخل محل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

وفي واقعة مماثلة، استعلمت نيابة مصر القديمة عن الحالة الصحية لـ شخصين أصيبا باختناق في حريق شقة بعين الصيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام للعلاج، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن حالتهما الصحية.

وتبين بالفحص من قبل قوات البحث الجنائي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع ببلوك رقم 131 والمكون من 5 أدوار خلف إدارة مرور عين الصيرة، مما أسفر عن حالتي اختناق، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران وأخمدوا الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحمايةالمدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن عين الصيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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