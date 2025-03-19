الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تشكيل لجنة لدراسة نظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.

ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الإفلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء الإنذار المبكر نظام الإنذار المبكر المشروعات المتوسطة والصغيرة

مواد متعلقة

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

رئيس الوزراء يوجه رسالة قوية لأمريكا وإسرائيل

12 قرارا عاجلا ومهما لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل بحضور وزير المالية

مدبولي يوجه الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية للنهوض بمستوى الخدمات

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء محطة رياح بمنطقة خليج السويس

وزير المالية: تحقيق أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ سنوات

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

مليارات لدعم المصريين، الحكومة تبدأ تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

المجددون.. علي بن موسى الرضا، فقيه آل البيت

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة عند النزاعات والخصومات والصدمات مع البشر (فيديو)

شيخ الأزهر يحذر من الانزلاق خلف أفكار منكري السنة (فيديو)

تلاوة رائعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية