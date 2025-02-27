الخميس 27 فبراير 2025
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اقتصاد

هل يوجد عمولة للسحب من فيزا المشتريات في البنك الزراعي؟

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي حول نسبة العمولة في السحب من فيزا المشتريات

وأوضح مسئولون البنك الزراعي انه يمكن للعملاء سحب كامل المديونية بدون عمولة من فيزا المشتريات.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن القيمة التي يتم بها تحديد الحد الائتماني في البطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك الزراعي للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يتم تحديد الحد الائتماني للبطاقة بعد إجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

 

بطاقات الائتمان في البنك الزراعي 


حدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.
إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.
بطاقة الرقم القومى السارية
كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة
بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية.

وأوضح البنك الزراعي أن البطاقة الائتمانية هى عبارة عن حد ائتماني يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.

وأوضح أن ذلك التمويل وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية.

البنك يصدر 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم).
يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدي والمشتريات من خلال التجار والانترنت سواء داخل او خارج مصر.
فترة سماح للسداد تصل إلى 57 يوما.
يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة أو سداد الحد الأدنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.
 

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