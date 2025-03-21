الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستعلم عن حالة شخصين أصيبا في حريق شقة بجوار مرور عين الصيرة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 استعلمت نيابة مصر القديمة عن الحالة الصحية لـ  شخصين أصيبا باختناق في حريق شقة بعين الصيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام  للعلاج، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن حالتهما الصحية.

وتبين بالفحص من قبل قوات البحث الجنائي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع ببلوك رقم 131 والمكون من 5 أدوار خلف إدارة مرور عين الصيرة، مما أسفر عن حالتي اختناق، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران وأخمدوا الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

 وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات الحمايةالمدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمساكن عين الصيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المستشفي العام مستشفي المنيرة مرور عين الصيرة غرفة عمليات الحماية مصر القديمة

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