مصر تصطدم بـ إثيوبيا الليلة في تصفيات المونديال.. حسام حسن يستقر على كتيبة الفراعنة.. وقناة مفتوحة تنقل المباراة

منتخب مصر ، تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن أمام منتخب إثيوبيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي اليوم الجمعة، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية بقرار من الكاف.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة.

منتخب إثيوبيا، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

وأختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبا، استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام المنتخب الإثيوبي في موقعة الجمعة المقبل، وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته على إستاد العربي الزاولي بالمغرب، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتسديد علي المرمى وتقسيمة في نهاية المران.

وحضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

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