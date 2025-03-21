الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

الهلال السوداني: نحترم الأهلي بتاريخه وشعبيته الكبيرة وهدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني،،فيتو
الهلال السوداني،،فيتو

تحدث حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال السوداني، عن مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن علي عيسى في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:"تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري الأبطال معجزة في ظل ظروف النادي الحالية، الفريق يستعد بشكل قوي لمواجهة الأهلي عبر الدوري الموريتاني ونقيم معسكر في تونس حاليا".

وأضاف:"الهلال يسعى لإسعاد الشعب السوداني ونحترم الأهلي بتاريخه وشعبيته الكبيرة، هدفنا هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا:"نحترم فريق الأهلي بالكامل وتربطنا به علاقة قوية، الهلال لا يبني استراتيجية لعبه على لاعب واحد فقط في الأهلي ونسعى للفوز".

 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحيكم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقرر الكاف تعين التشادي الحاجي أليو محمد بدلا من الموريتاني دحان بيده لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا انتونيلا من ايسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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