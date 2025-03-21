ياسر ريان: الأهلي يخوض مباريات كأس العاصمة بهدف التجربة

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن خسارة المارد الأحمر ضد إنبي ضمن منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الأهلي يخوض كأس الرابطة بهدف التجربة ورؤية بعض الناشئين".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "إنبي قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي وحقق هدفه بالفوز، من الصعب أن يعتمد الأهلي على الناشئين في الوقت الحالي نظرا لكثرة البطولات".

وأكمل: "مشاركة علي معلول إيجابية لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل عودة مستواه".

وأردف: "على كل الأندية تخوض كأس عاصمة مصر بهدف تجربة اللاعبين، أندية التتويج بلقب الدوري معظمها تبحث عن المشاركة في الكونفدرالية".

منتخب مصر والتأهل لكأس العالم

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا قائلا:"حسام حسن يحب الهجوم وسيلعب أمام إثيوبيا من أجل الفوز، منتخب مصر ضمن التأهل لكأس العالم، من الطبيعي ان يركز المنتخب الإثيوبي على إيقاف خطورة صلاح ومرموش لأنهما الأفضل في العالم".

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