الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

حساب الأهلي يحتفي بعودة علي معلول للمشاركة مع الفريق

علي معلول،فيتو
علي معلول،فيتو

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بعودة التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بعد غيابه بسبب الأصابة. 

وشهدت المباراة عودة علي معلول ظيهر إيسر الأهلي للمشاركة مع الفريق بعد غيابه للأكثر من 300 يوم بسبب الإصابة التي تعرض لها إمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أجري علي إثرها جراحة في وتر اكيلس. 

وتلقي النادي الأهلي هزيمة مفاجاه من نظيره فريق إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس المقبل في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ” . 

مباراة الأهلي وإنبي 

سجل أحمد زكي هدف إنبي في الدقيقة 90+2.


تشكيل إنبي أمام الأهلي

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – مصطفى دويدار – خالد أحمد.

خط الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أوفا – محمد شريف حتحوت.

وتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير وحسام إيفونا وأحمد زكي ومحمد سمير وصلاح زايد وشيكو محارب وأحمد جمال وتيندري مونوفو ومحمود عصام.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد رضا.

خط الهجوم: سمير محمد.

وضمت دكة البدلاء: مصطفى مخلوف ومعلول وكريم نيدفيد وحسام عادل ومحمود لبيب ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية.

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علي معلول الأهلي دوري أبطال أفريقيا كأس عاصمة مصر أنبي

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