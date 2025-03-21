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محافظات

حريق هائل في مصنع بلاستيك بالغربية (صور)

اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل في مصنع بلاستيك بالغربية، فيتو

شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حريقًا هائلًا داخل أحد مصانع البلاستيك، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

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تلقت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ عن تصاعد ألسنة اللهب من المصنع.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بـمحافظة الغربية  إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

ووفق شهود عيان، فقد اندلع الحريق بشكل مفاجئ، وسط محاولات من العمال لإخماده قبل وصول فرق الإطفاء، إلا أن طبيعة المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال ساهمت في انتشار النيران بسرعة.

وتواصل الجهات الأمنية بـ محافظةالغربية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه وتقدير حجم الخسائر.

 

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