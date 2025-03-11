حريق هائل يلتهم مصنع قطن بقرية ميت عساس بالغربية أثناء الإفطار(صور)

شهدت قرية ميت عساس، التابعة لمركز سمنود بـ محافظة الغربية، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد مصانع القطن، وذلك بالتزامن مع لحظات الإفطار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المصنع، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمحال المجاورة، كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة حرصًا على سلامة المواطنين.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الحريق نشب بشكل مفاجئ، ورجح البعض أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.