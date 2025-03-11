الثلاثاء 11 مارس 2025
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حريق هائل يلتهم مصنع قطن بقرية ميت عساس بالغربية أثناء الإفطار(صور)

حريق هائل يلتهم مصنع
حريق هائل يلتهم مصنع قطن بقرية ميت عساس بالغربية

شهدت قرية ميت عساس، التابعة لمركز سمنود بـ محافظة الغربية، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد مصانع القطن، وذلك بالتزامن مع لحظات الإفطار.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية  بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المصنع، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمحال المجاورة، كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة حرصًا على سلامة المواطنين.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الحريق نشب بشكل مفاجئ، ورجح البعض أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق.

 

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