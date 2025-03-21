أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

أسعار الخضار اليوم ، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر ورق العنب

تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 4 0 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.

إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر البروكلي

تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيها إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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