الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

أسعار الخضار، فيتو
أسعار الخضار، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين  جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر ورق العنب 

  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 40 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر البروكلي 

  • تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيها إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والجوافة واليوسفي يواصل قفزاته

الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم (فيديو)

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعين سارة الزعفراني خلفا له (فيديو)

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض المرجان وسط 10 جنيهات

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 26 جهة حكومية

منوعات

المزيد

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية