الثلاثاء 18 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين  2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 18 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 16 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 40 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر ورق العنب 

  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر البروكلي 

  • تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 45 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 12 جنيها إلى 18 جنيهًا.

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