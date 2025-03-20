الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع 7 أصناف وانخفاض كبير في الليمون البلدي

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025.

 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين  2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 16 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 40 إلى 55 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر ورق العنب 

  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر البروكلي 

  • تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 45 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيها إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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