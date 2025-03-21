الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رينارد يحسم موقف كنو من مباراة السعودية واليابان

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ منتخب السعودية، استبعاد لاعب الوسط محمد كنو، من قائمة مباراة اليابان، في تصفيات كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة السعودية واليابان

ويحل المنتخب السعودي، ضيفًا على نظيره الياباني، الثلاثاء المقبل، على ملعب سايتاما، في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ووفق صحيفة "الرياضية" السعودية فإن رينارد قرر استبعاد محمد كنو من القائمة المغادرة إلى اليابان، فجر اليوم الجمعة، بسبب الإصابة.


وعانى كنو من إصابة مع الهلال، أبعدته عن المشاركة مع "الأخضر" في مباراة الصين، مساء الخميس، والتي حسمها المنتخب السعودي بهدف نظيف، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

في المقابل، ينتظر الجهاز الفني، الحصول على تقرير طبي حول حالة حسن كادش، لاتخاذ قرار بشأن مغادرته مع البعثة من عدمه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في رأسه خلال مباراة الصين.

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني المؤهل للمونديال بشكل مباشر، فيما تأهل منتخب اليابان بالفعل، بعد احتلاله الصدارة برصيد 19 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيرفي رينارد منتخب السعودية محمد كنو تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 مباراة السعودية واليابان السعودية واليابان

مواد متعلقة

بقدم الدوسري، منتخب السعودية يكتفي بهدف أمام الصين في تصفيات آسيا لمونديال 2026 (فيديو)

السعودية تتعادل سلبيا أمام الصين بالشوط الأول بتصفيات المونديال

سالم الدوسري يقود منتخب السعودية أمام الصين بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الفيحاء بهدف كنو في الشوط الأول

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

5 جثث و5 مصابين حصيلة نهائية، محافظ أسيوط يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا عقار النخيلة المنهار

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بخطاب رسمي موجه إلى المديريات، ماذا يحدث اليوم بمدارس الجمهورية للاحتفال بعيد الأم

صاروخية فينيسيوس تنقذ البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، شاهد الأهداف والملخص

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليم

محافظ أسيوط يتابع جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض منزل النخيلة (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

يا حبيب الله، ابتهال مؤثر للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية