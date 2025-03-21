رينارد يحسم موقف كنو من مباراة السعودية واليابان

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ منتخب السعودية، استبعاد لاعب الوسط محمد كنو، من قائمة مباراة اليابان، في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية واليابان

ويحل المنتخب السعودي، ضيفًا على نظيره الياباني، الثلاثاء المقبل، على ملعب سايتاما، في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ووفق صحيفة "الرياضية" السعودية فإن رينارد قرر استبعاد محمد كنو من القائمة المغادرة إلى اليابان، فجر اليوم الجمعة، بسبب الإصابة.



وعانى كنو من إصابة مع الهلال، أبعدته عن المشاركة مع "الأخضر" في مباراة الصين، مساء الخميس، والتي حسمها المنتخب السعودي بهدف نظيف، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

في المقابل، ينتظر الجهاز الفني، الحصول على تقرير طبي حول حالة حسن كادش، لاتخاذ قرار بشأن مغادرته مع البعثة من عدمه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في رأسه خلال مباراة الصين.

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني المؤهل للمونديال بشكل مباشر، فيما تأهل منتخب اليابان بالفعل، بعد احتلاله الصدارة برصيد 19 نقطة.

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