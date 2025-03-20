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رياضة

السعودية تتعادل سلبيا أمام الصين بالشوط الأول بتصفيات المونديال

السعودية الصين، فيتو
السعودية الصين، فيتو

تعادل منتخب السعودية، سلبيا أمام الصين بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "الأول بارك"، وذلك ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب السعودية 

 

 

موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة

وانطلقت المواجهة بين السعودية والصين في تمام:

8:15 مساءً بتوقيت القاهرة

9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتُنقل المباراة عبر قناتي:

beIN SPORTS HD 3

Alkass Five HD

 

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء وعينه على تحقيق الانتصار، لتعويض خسارته الأخيرة أمام إندونيسيا بنتيجة 0-2 في الجولة الماضية من التصفيات.

ويحتل منتخب السعودية حاليًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع الصين التي تحتل المركز السادس بنفس الرصيد، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق التأهل.

نظام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تشمل التصفيات الآسيوية 4 أدوار بمشاركة 46 منتخبًا، يتأهل منها عدد غير مسبوق من المنتخبات بعد زيادة مقاعد القارة إلى 8 مقاعد ونصف في المونديال.

الدور الأول:

يشارك فيه 20 منتخبًا الأقل تصنيفًا وفقًا للفيفا.

تقام 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، ويتأهل الفائزون إلى الدور الثاني.

الدور الثاني:

ينضم 10 منتخبات من الدور الأول إلى 26 منتخبًا أعلى تصنيفًا.

يتم تقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث، كما يضمنون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث:

يتأهل 18 منتخبًا ويتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

الدور الرابع:

يضم الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في مجموعات الدور الثالث.

يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

ويلتقي وصيفا المجموعتين في مباراة فاصلة، والفائز يخوض الملحق العالمي من أجل فرصة التأهل الأخيرة.

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