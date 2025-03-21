إلهام عبد البديع: أسرتي كانت رافضة زواجي وهذه قصة طلاقي بسبب "الكذب"

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، عن رفض أسرتها وأسرة زوجها زواجهما في البداية، بسبب كثرة المشكلات التي واجهتهما خلال فترة الخطوبة، قائلة: "كان في مشاكل كتير بيننا، فكانوا شايفين إنه ما دام فيه مشاكل يبقى بلاش".



مشكلات إلهام عبد البديع فترة الخطوبة

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الخلافات كانت طبيعية مثل أي ثنائي مخطوب، لكن التحديات لم تمنعهما من الاستمرار حتى الزواج، مؤكدة أن هذه الخلافات قلت بشكل كبير بعد الزواج.



حقيقة طلاق إلهام عبد البديع

وأوضحت إلهام عبد البديع أن البعض أساء تفسير كلامها اعتقادًا بأن كذبها على زوجها تسبب في طلاقها، مؤكدة: "البعض تخيل سيناريوهات من وحي خيالهم.. لكن الحقيقة إننا متفاهمين جدًّا".



الكذبة البيضاء لـ إلهام عبد البديع

وعن طبيعة الكذب الذي لا يتقبله زوجها، أوضحت أنه لا يتعلق بالخداع الكبير، بل بالأمور البسيطة التي تُعرف بـ"الكذبة البيضاء"، مثل أن تخبره بأنها جاهزة للخروج بينما لا تزال تجهز نفسها، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزعجه رغم بساطتها.



وأضافت: "أنا بحب المجاملات، لكن هو لا يحب أي نوع من الكذب حتى لو كان بسيطًا".

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