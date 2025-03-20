ابتسامات صلاح وجدية مرموش، منتخب مصر يتدرب على ملعب أكاديمية الرجاء استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

منتخب مصر، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه بالمغرب على ملعب أكاديمية نادي الرجاء، وانطلق في الحادية عشر مساء أمس الأربعاء - بتوقيت القاهرة - استعدادًا لمواجهة منتخب إثيوبيا غدًا الجمعة 21 مارس في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد المران الأخير لمنتخب مصر

يخوض منتخب مصر الوطني تدريبه الرئيسي في الحادية عشرة مساء اليوم الخميس على ملعب العربي الزوالي المستضيف لمباراة مصر وإثيوبيا.

السفير المصري يحضر مران الفراعنة

شهد مران منتخب مصر، سفير مصر بالمغرب أحمد عبد اللطيف وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحماده الشربيني عضو المجلس ورئيس بعثة منتخب مصر في المغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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