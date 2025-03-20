نص الشعب اسمه محمد الحلقة 6، ورطة لـ عصام عمر وتعرض هاجر سراج للخيانة من زميلتها

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد" العديد من المواقف الطريفة، حيث يترك ”حسن" محمد محمود، منزل محمد بعد أن تعرض للتوبيخ من “ميرفت” شيرين" والدة “مي”، لاعتقادها أنه مشترك معه في نصبه عليها.

وفي نفس الوقت، تتعرض “مي” هاجر سراج، للخيانة من زميلتها حيث تقوم بتصويرها اثناء حديثها مع أحد زملائها في الأوتيل وهي بشعرها بعد أن أقنعتها بخلع الحجاب من أجل عملها.

ويقوم شجار بين “محمد” عصام عمر، و"مي" بسبب وظيفتها الجديدة، ولكنه سرعان ما يغير رأيه، حيث يحضر مصحف لحماته هدية وورد لزوجته، وذلك لنيل رضاء “ميرفت” للعودة والعمل في المحل الذي تملكه مرة أخرى.

وتتابع الأحداث لتكتشف “ميرفت” أن “مي” خدعتها وأنها تقوم بخلع الحجاب عند ذهابها للعمل، الذي من ضمن شروطه أن تكون السيدة غير محجبة.

تذهب “سارة” ميان السيد، مع “محمد” لمنزلهم للاتفاق على الشبكة في نفس الوقت الذي تتواجد به “مي” ووالدتها عندهم لتناول الغداء معًا، ولكن من حسن حظه يكون كلًا منهم في غرفة منفصلة.

وأثناء الاتفاق على الشبكة، تطلب “بطة” رانيا يوسف، من “محمد” عقد وخاتم ألماظ لتعقيد الزواج أكثر والذي توافق عليه “سارة لاعتقادها أن الشبكة من قيمة العروسة.

كما يكتشف “محمد” أن “ميرفت” تقوم بتجهيز المحل لفتح مشروع جديد، ليذهب ويتشاجر مع العمال، ويقوم بتهديد حماته ولكنها تسبه وتخبره أنها حرة في مالها تديره كما تريد.

وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نص الشهب اسمه محمد، بذهاب “محمد” لشراء الشبكة الألماظ لـ"سارة" بينما تفتتح “بطة” و"ميرفت" محل الحلويات الخاص بهم تحت اسم "أكلة ماما".

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “نُص الشعب اسمه محمد” العديد من المواقف الطريفة والاجتماعية، حيث قررت والدة “محمد” الخروج من مشاكل ابنها بعد أن رأت أن “مي” زوجته لا تريد التغيير والعمل لإصلاح زواجهم، كما يخبرها بأن كل ما يفعله بهدف إنقاذ بيته وابنته لكن سرعان ما تكتشف والدته أنه في علاقة مع امرأة ثالثة عندما تضبطه يتحدث معها في الهاتف لتزيد خيبة أملها في نجلها.

وتتتابع الأحداث ليتزوج “محمد” من “نجلاء” زميلته في العمل عرفيا في العين السخنة كما وعدها حتي لا تفضحه أمام “مي” و"سارة"، مع محاولات عديدة منه للهرب من الزواج ولكن “نجلاء” تقوم بابتزازه بأنها سوف ترسل ورقة الزواج العرفي لـ"سارة" وتفضح أمره إذا لم يتعامل معها بشكل جيد كزوجته.

وفي نفس الوقت، تخطط “بطة” و"ميرفت" لبدء مشروع حلويات معًا حيث تشارك “ميرفت” بالمحل و"بطة" بالمجهود.

تذهب “مي” لإجراء مقابلة عمل في أحد الأوتيلات برغم رفض محمد سابقًا، وتضطر إلى خلع الحجاب حتى تقبل في العمل، كما يتضح كذب “مي” وأنها ليست حامل كما قالت لزوجها في الحلقات السابقة، وإنما اختلقت هذه الكذبة حتى لا تتطلق.

وتنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد برؤية “فاطمة” لـ"حسن" خال خطيب ابنتها مع “ميرفت” عندما يأتي لإيصال حفيدته لمكان عملهم الجديد.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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