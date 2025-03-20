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أخبار مصر

لمنع أي تلاعب بالأسعار، قرارات عاجلة لوزير التموين استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة لجميع مديريات التموين بالمحافظات، لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال هذه الفترة. 

 تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية

وأكد فاروق ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية. 

كما شدد على متابعة استقرار الحالة التموينية، وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية، كما شدد على متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية واللحوم والدواجن لضمان توفيرها بالكميات الكافية.

وأوضح الوزير أنه تم تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

وزير التموين: لن نتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.

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