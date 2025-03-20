قرار مهم من التموين بشأن مواعيد عمل المطاحن في عيد الفطر 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مواعيد عمل المطاحن خلال فترة عيد الفطر 2025.

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا رقم (1) لسنة 2025، يقضي بمنح جميع المطاحن التموينية، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام لمدة أربعة أيام متتالية، تبدأ من 30 مارس وتستمر حتى 2 أبريل 2025.

وأوضح التوجيه الوزاري أنه في حال رغبة بعض المطاحن في عدم التوقف خلال هذه الفترة، يجب عليها إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة قبل موعد الإجازة بحد أقصى يوم 24 مارس 2025، ليتم التواصل مع شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) بهذا الخصوص.

وفي إطار تنظيم العمل، أكدت الوزارة على ضرورة إرسال شركة سمارت لملف إلكتروني عبر إيميل المديريات التموينية بكل المحافظات، يتضمن كافة البيانات التفصيلية للمخابز على مستوى الإدارات التموينية، لتتمكن المديريات من تحديد الأيام التي ستمنح فيها إجازات للمخابز.

وتتولى المديريات بعد ذلك إعادة إرسال البيانات الخاصة بالمخابز التي ستحصل على الإجازة إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية توفير الخبز للمواطنين خلال فترة الإجازة، مع مراعاة الاحتياجات المختلفة للمواطنين في فترة الأعياد.

كما أصدر وزير التموين، توجيهات عاجلة لجميع مديريات التموين بالمحافظات، لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

وأكد وزير التموين على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية.

كما شدد على متابعة استقرار الحالة التموينية، وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية، كما شدد على متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية واللحوم والدواجن لضمان توفيرها بالكميات الكافية.

وأوضح الوزير أنه تم تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.

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