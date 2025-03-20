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محافظات

بسعر 260 جنيها، إقبال على قافلة سيارات اللحوم بالمنصورة

إقبال على سيارات
إقبال على سيارات بيع اللحوم بالمنصورة، فيتو

تشهد قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها، إقبالا كبيرا من أبناء مركز المنصورة خلال شهر رمضان الكريم. 

وفي هذا الصدد، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز المنصورة، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعمة، خلال شهر رمضان الكريم.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

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من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، الأستاذ محمد عبد اللطيف قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة المنصورة، فإن سيارات اللحوم بدأت منذ صباح اليوم، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وكانت السيارات بقرية ميت الصارم، وقرية نقيطة، وقرية ميت علي، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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