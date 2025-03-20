وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل للسلام الدائم

أكدت وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامي أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تنتهك القانون الدولي، مطالبا حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بإطلاق سراح جميع الاسرى في غزة.

إنهاء وقف إطلاق النار في غزة

وقال، في تصريحات له: “إنهاء وقف إطلاق النار في غزة لن يعيد الرهائن لأسرهم، ولا يجب أن يستمر حكم حماس في قطاع غزة”.

استئناف المفاوضات في غزة

وأضافت وزير الخارجية البريطانى أنه لا بد من استئناف المفاوضات في غزة، ولا يمكن حل الصراع من خلال العمل العسكري.

وركز على أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تنتهك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة ليست كافية.

حل الدولتين هو السبيل للسلام الدائم

واختتم تصريحاته قائلا: “حل الدولتين هو السبيل للسلام الدائم”.

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