جيش الاحتلال يحظر انتقال سكان غزة على محور صلاح الدين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر انتقال سكان غزة على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس.

بدء عملية برية محددة في وسط وجنوب غزة

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية برية محددة في وسط وجنوب غزة "بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وضع خط فاصل بين شمال القطاع

وقال جيش الاحتلال إن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم في القطاع، وأن الهدف من العملية هو وضع خط فاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

العمل داخل قطاع غزة

وأضاف أن قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة إذا لزم الأمر.

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