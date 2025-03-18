علي جمعة: الاستثمار في البورصة حلال وهذه أسباب تحريم المراهنات

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية القمار والمراهنات.

وقال الدكتور علي جمعة: اليوم نحاول أن نتكلم عن مسألة قديمة جديدة.. أما جهة القدم فيها فهي القمار والمراهنات.. والقمار حرَّمه الله، سبحانه وتعالى؛ لأنه فيه نوع من أنواع الظلم والمخاطرة: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

القمار بلوى.. ويسبب الإدمان

والقمار في الصالات والكازينو يسبب الإدمان؛ لأنه فيه نوع من أنواع التحفيز.. يعطي له حافزا لأن يكمل، فعندما يخسر تصعب عليه نفسه أنه خسر ويدخل في دورة ثانية وثالثة وعاشرة.. وتزداد مديونيته ويزداد خراب البيوت، وكثيرون باعوا ممتلكاتهم، وآخرون دخلوا السجن من جراء هذا القمار.. القمار بلوى من البلايا.

ممنوع دخول المصريين

وأضاف: طلبت بعض الفنادق في مصر مراعاةً لطلبات السياح أن يكون فيها ساحة أو صالة للقمار؛ لذا عندما صدر القانون لمنع المصريين منه أي أنه عند الذهاب إلى فندق عادة ما نجد في آخر دور صالة قمار، عند الدخول إليها يتم منعك، ليس لدينك، بل لأنك مصري، لأنه متاح للسياحة فقط، والضروة تُقدَّر بقدرها وهو ممنوع للمصريين، ومازال هذا القانون متواجدا حتى الآن، الجديد في هذه المسألة هو عالم الفضاء السيبراني ففيه حدثت ألعاب (games) وحدث فيه محادثات (chatting) وحدثت فيه مسابقات وأشياء دخلت فيها المراهنات والقمار.

"عالم الفضاء السيبراني"

وأوضح: الجديد في المسألة "عالم الفضاء السيبراني"، شاتنج Chatting.. مسابقات وأشياء دخلت فيها المراهنات، كثير منها يكون على شهوات النفس.. حب الانتقام، الانحراف، وبعضها الآخر قد يكون ثقافيا، قد يكون اقتصاديا.

المراهنات ما تعتبرش استثمار؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: المراهنات مفيهاش استثمار.. رأس المال باقي.. وبيتقلب في السوق، ساعات يربح، ساعات ما يربحش، ورأس المال باقي، لكن المراهنات التذكرة اللي انت اشتريتها ضاعت عليك، والشخص اللي قال إن الفرس ده هاتكسب، أو أن الشيء ده هايحصل، أو الفريق ده هايكسب هو اللي أخد بعض الفلوس، الفلوس اللي جمعناها من الناس عن طريق تذاكر الدخول؛ جزء منها للمدير، وجزء منها للفائز.. الأموال ضاعت كدة.. لكن في الاستثمار في البورصة، أنا باشتري أسهم، والأسهم موجودة، تعبر عن أصول موجودة.. وتداول موجود في الشركة.. لو الشركة صفت هانلاقي فلوس.. لها مبنى وسيارات، وأثاث ومكاتب.. كل دي أصول، ها لاقي فلوس.. لكن هناك هالاقي الفلوس طارت.

التحدي غير جائز

وسأل طالب: لو أنا تحديت واحد إنه مثلا يعمل تحدي صعب، ولو عمله هاديله 100 جنيه.. ولو ما عملوش هو هايديني 100 جنيه، هل دي تعتبر مراهنة؟

وقال الدكتور جمعة: نعم، تعتبر مراهنة وغلط.

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