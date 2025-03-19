علي جمعة: الأسرة أساس المجتمع وبدونها لا أوطان ولا حب للبلاد والعباد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الأسرة والمجتمع.

وقال الدكتور علي جمعة: من أهم مكونات المجتمع، بل هو الوَحدة (بفتح الواو) الأولى لتكوينه؛ الأسرة.. هي الوَحدة الأولى.. الخلية الأولى.. المكون الأول.. وهي البداية للمجتمع.. إذا لم يكن هناك أسرة فليس هناك مجتمع، وليس هناك أوطان، ولا انتماء للوطن، ولا حب للبلاد وللعباد.

الأسرة هي المكون الأساسي

وأضاف الشيخ علي جمعة: الأسرة هي المكون الأساسي الذي منه الانطلاق، ولذلك نرى الله، سبحانه وتعالى، أسسس الأسرة منذ بدايتها، منذ اختيار الرجل للمرأة، والمرأة للرجل، ليكونا أسرة، وذلك عن طريق الزواج، والزواج هو المكون الأساسي للأسرة، والرجل والمرأة هما سويًّا الدائرة التي تكتمل فتعمر الكون.. ثم من هذه الأسرة قد يأتي أولاد، وقد لا يأتي.. قد يكون الأولاد بنات أو صبيان، وقد يكون هناك أكثر من ولد، وقد يكون هناك أكثر من بنت، وقد لا يكون.. لكن الأسرة تكونت بالرجل والمرأة.

الأسرة.. والعائلة

وأوضح: عندما يوجد الأولاد توجد علاقات، علاقة الإنسان بأبيه، وأمه، وعلاقة الإنسان بأخيه وأخته، وهكذا.. هذه الأسرة تنتمي إلى عائلة كبيرة.. فيها الجد والجدة من الطرفين.. من الرجل ومن المرأة، من الأب والأم.. العائلة الكبيرة فيها العم والعمة، والخال والحالة.. فيها أبناء العمومة، وأبناء الأخوال.. فتتكون عائلة، ومن العئلات تتكون القبائل، ومن القبائل تتكون شعوب، ومن الشعوب تتكون المجتمعات. إذن الأسرة هي أول خطوة في بناء المجتمع، وإذا أردنا أن يكون المجتمع قويا، ومستقيما، وفي ظل رعاية الله، سبحانه وتعالى، وطاعته، وأَنعامه وإِنعامه، فلابد من الاهتمام بالأسرة.

العلاقات في الأسرة الصغيرة

وقال عضو هيئة كبار العلماء: ويسأل كثير من الناس حول تلك العلاقات في الأسرة الصغيرة.. العلاقة بيني وبين أبي، وبيني وبين أمي، وبيني وبين أخي، وأختي أو تلك التي في الأسرة الكبيرة.. العائلة.. بين أعمامي وأخوالي، وأبنائهم وبناتهم.



واضاف: دعونا نعصف عصفا ذهنيا، ونرى الأسئلة التي تدور بخاطرنا حتى نحاول أن نجيب عليها بصوت عالٍ، ونناقش ونفهم ونجادل، ولكننا نريد أن تستقر المعاني العليا، والقيم والأخلاق لضبط هذه المسألة.

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