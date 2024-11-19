إعلام الشرقية ينظم ندوة عن ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة

أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق قيام المجمع بتنفيذ ندوة توعوية عن أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله" والذي يأتى متزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والموافق 25 نوفمبر منذ عام 1981، وذلك في إطار الإهتمام بالأنشطة الإعلامية التي ينفذها قطاع الاعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، بحضور الرائد أحمد فيصل رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة بمديرية أمن الشرقية، وايضا الدكتور عبد الرحمن الطحاوي نائب رئيس لجنة الإستدامة بجامعة الزقازيق، وعضو لجنة تقييم المشروعات الخضراء وعضو المجلس القومي للمرأة ، ومحمود سليط رئيس مجلس إدارة مؤسسة تمكين للتدريب والتنمية.

حقوق المرأة فى السلامة الجسمانية والنفسية

أضاف مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق أن الندوة تناولت القضايا المرتبطة بمفاهيم حقوق المرأة في السلامة الجسمانية والنفسية وعدم تعرضها للعنف، كذلك عدم التردد في الإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف الجسدي ضد النساء.

الرئد احمد فيصل رئيس قسم مكافحة جرائم العنف

وأشار الرائد أحمد فيصل رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة إلى أن هذه الظاهرة موجودة عالميًا وخاصة في الأماكن الريفية التي يكثر فيها الزواج المبكر والجهل والحرمان من التعليم، موضحًا وجود ضابطة شرطة داخل المديرية لرفع الحرج عن المبلغين ولحرية التحدث دون إحراج وتقديم الدعم النفسي ضد العنف ضد المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة، لافتًا إلى ضرورة عدم تردد الفتيات والسيدات عن الإبلاغ عن المتحرشين والمعتدين عليهم.

الدكتور عبدالرحمن الطحاوى

كما أوضح الدكتور عبد الرحمن الطحاوي نائب رئيس لجنة الإستدامة بجامعة الزقازيق أن قضايا المرأة بشكل عام تمثل أهمية كبرى للمجتمع بالكامل وأن العنف بكل أشكاله ضد المرأة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية والتي منوط بها قضية التوعية تعمل بشكل جدى من أجل زيادة الوعي بخطورة هذه الظاهرة، كما أن المجلس القومي للمرأة يرصد هذه الظاهرة بشكل مستمر ويعمل على حلها مع الجهات المختصة

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب والفتيات وطلبة الجامعة، كذلك التنسيق مع المديريات الخدمية والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوى الآداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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