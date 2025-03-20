الخميس 20 مارس 2025
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صحة ومرأة

في عيد الأم 2025، الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين مجانا للأمهات

عيد الأم
عيد الأم

 في عيد الأم 2025، حيث نحتفل به في 21 مارس من كل عام، كشفت وزارة الصحة عن أهم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين خلال 5 سنوات من انطلاقها.

 

عيد الأم 2025

 أوضحت وزارة الصحة أنه تم  فحص 3 ملايين و130 ألف سيدة منذ انطلاق المبادرة في مارس 2020 وحتى اليوم.

وأشارت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتساعد في توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان. 

أكدت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس « B» وفيروس نقص المناعة البشري وبكتيريا الزهري للسيدات الحوامل. 

 

وأوضحت وزارة الصحة أن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة، كما أن المبادرة تضمن سرية التحاليل ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية.

 ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

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ولفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

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