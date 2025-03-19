الأربعاء 19 مارس 2025
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صحة ومرأة

وزارة الصحة توجه 4 نصائح للمعتمرين لتجنب الإصابة بالجفاف في عمرة رمضان

عمرة شهر رمضان
عمرة شهر رمضان

في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم تزيد إعداد المعتمرين لأداء عمرة رمضان.

نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء العمرة

ووجهت وزارة الصحة نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء العمرة خاصة مع المجهود الشاق الذي يبذله المعتمرين.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور لا يقل عن 10 أكواب

٢- تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والسلطة الخضراء التي تحتوي على الطماطم والخضار

٣- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: القهوة والشاي والمشروبات الغازية 

٤- تجنب مشروبات الكافيين حيث يسبب كثرة التبول مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف في عمرة رمضان

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الحساسية المسافرين لأداء مناسك العمرة والتي يجب اتباعها أثناء أداء العمرة منها؛

١- ارتدِ الكمامة

٢-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

٣- تجنب الأطعمة والأماكن التي تثير الحساسية

٤- تجنب الأماكن المزدحمة في حالة الحساسية الجلدية أو الأنف أو العين

٥- أخذ مضادات الحساسية بناءا على تعليمات الطبيب

ونصحت وزارة الصحة المسافرين لأداء العمرة بضرورة تجهيز حقيبة للطوارئ أثناء العمرة.

تضم هذه الحقيبة:

 

خافض للحرارة

كريم مرطب

مضاد للمغص

مضاد للانتفاخ

 فرشاة الأسنان والمعجون

محلول معالجة الجفاف

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء.

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا

 أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

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