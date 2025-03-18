الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أم الطبيبات، رحلة حياة مريم محمد الأم المثالية بالأقصر (صور)

مريم الأم المثالية
مريم الأم المثالية بالأقصر

 فازت مريم محمد علي بلقب الأم المثالية لعام 2025، على مستوى محافظة الأقصر.

 وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، أسماء  الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء.

قصة كفاح الأم المثالية لمحافظة الأقصر 2025

وقالت مريم محمد علي الأم المثالية لمحافظة الأقصر لـ«فيتو» إنها من أبناء مركز إسنا وتبلغ من العمر 63 عاما، وتعمل طبيبة نساء وتوليد، وتزوجت من طبيب، وفى السنوات الأولى بعد الزواج أصيب زوجها بمرض ضمور العضلات مما تسبب فى إعاقة الزوج الطبيب وأصبح قعيد  على كرسى متحرك.

 

معاناة بعد الوفاة 

وتابعت أنها سعت بين العمل وبين خدمة زوجها وبين رعاية أطفالها الثلاثة وهن  إناث وبعد معاناة زوجها من المرض توفاه الله في عام 1996م، مردفة "حينها كنت أبلغ من العمر 36 عاما، وحصلت على معاش شهري قدره 300 جنيه، وعدت بأبنائي إلى منزل والدي للعيش معه ومع أمي، وكانت أعمار بناتي تحت 7 سنوات، ومرض أبي وقمت على خدمته، إلى أن توفى، وواصلت رعاية والدتي  المسنة حتى توفيت.

 

وأضافت الأم المثالية لمحافظة الأقصر في حديثها أنها واصلت الحياة مع أبنائها ورعاية الأطفال وألحقتهم بمراحل التعليم الأساسي الواحدة تلو الأخرى، وتفوقن فى الدراسة  حتى التحقن بالجامعة.

2 طبيبة بشرى والأخرى صيدلي 

وأوضحت مريم محمد علي الأم المثالية لمحافظة الأقصر 2025،  أن ابنتها الكبرى منى حسن محمد التحقت بكلية الطب البشرى وتعمل أخصائية نفسية وعصبية، كما التحقت بعدها ابنتها الثانية «شيماء»     بكلية الطب البشرى، وتعمل مدرس مساعد تخدير وعناية مركزة بكلية الطب جامعة الأقصر، أما الصغرى «زينب»  فالتحقت بكلية الصيدلة وتعمل حاليا طبيب صيدلي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر ‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي الأم المثالية لمحافظة الأقصر الأم المثالية الأم المثالية في الأقصر

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الدوري

الأم المثالية 2025.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الفائزات.. إلهام ابراهيم نور الأولى على مستوى الجمهورية.. وسيدة شمال سيناء تفوز بهذا اللقب

أصاب نفسه بالخطأ، مصرع شاب بطلق ناري غرب الأقصر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

توقيع زيزو للأهلي، اللاعب يبلغ الزمالك بحقيقة الأمر

زغلول صيام يكتب: يعني إيه كأس عاصمة مصر؟! وهل يحترم مجلس أبوريدة لائحة النظام الأساسي؟!

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رحمة رسول الله بالناس جميعا (فيديو)

الأم المثالية بالغربية لـ"فيتو": زوجي مات بالفشل الكلوي ومطلبتش مساعدة من حد وولادي طلعتهم دكاترة

الأهلي يوجه صدمة جديدة إلى كولر بسبب ميركاتو الصيف

رئيس الوزراء يستعرض خطة إقامة مشروع لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

عدو محمد صلاح يفاجئ عمر مرموش بإشادة غير متوقعة

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

المزيد

خدمات

المزيد

40 جنيها أعلى سعر لكيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالأسواق

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المراهنات على مباريات الأهلي والزمالك حرام لهذا السبب (فيديو)

شاب يسأل: هل التبرع بمكسب القمار حلال أم حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

علي جمعة: القمار بلوة وهذا سبب حرمته هو والمراهنات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية