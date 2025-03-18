أم الطبيبات، رحلة حياة مريم محمد الأم المثالية بالأقصر (صور)

فازت مريم محمد علي بلقب الأم المثالية لعام 2025، على مستوى محافظة الأقصر.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء.

قصة كفاح الأم المثالية لمحافظة الأقصر 2025

وقالت مريم محمد علي الأم المثالية لمحافظة الأقصر لـ«فيتو» إنها من أبناء مركز إسنا وتبلغ من العمر 63 عاما، وتعمل طبيبة نساء وتوليد، وتزوجت من طبيب، وفى السنوات الأولى بعد الزواج أصيب زوجها بمرض ضمور العضلات مما تسبب فى إعاقة الزوج الطبيب وأصبح قعيد على كرسى متحرك.

معاناة بعد الوفاة

وتابعت أنها سعت بين العمل وبين خدمة زوجها وبين رعاية أطفالها الثلاثة وهن إناث وبعد معاناة زوجها من المرض توفاه الله في عام 1996م، مردفة "حينها كنت أبلغ من العمر 36 عاما، وحصلت على معاش شهري قدره 300 جنيه، وعدت بأبنائي إلى منزل والدي للعيش معه ومع أمي، وكانت أعمار بناتي تحت 7 سنوات، ومرض أبي وقمت على خدمته، إلى أن توفى، وواصلت رعاية والدتي المسنة حتى توفيت.

وأضافت الأم المثالية لمحافظة الأقصر في حديثها أنها واصلت الحياة مع أبنائها ورعاية الأطفال وألحقتهم بمراحل التعليم الأساسي الواحدة تلو الأخرى، وتفوقن فى الدراسة حتى التحقن بالجامعة.

2 طبيبة بشرى والأخرى صيدلي

وأوضحت مريم محمد علي الأم المثالية لمحافظة الأقصر 2025، أن ابنتها الكبرى منى حسن محمد التحقت بكلية الطب البشرى وتعمل أخصائية نفسية وعصبية، كما التحقت بعدها ابنتها الثانية «شيماء» بكلية الطب البشرى، وتعمل مدرس مساعد تخدير وعناية مركزة بكلية الطب جامعة الأقصر، أما الصغرى «زينب» فالتحقت بكلية الصيدلة وتعمل حاليا طبيب صيدلي.

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