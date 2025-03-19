سكرتير عام الأقصر يعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان (صور)

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نشأت سعيد مقرر عام اللجنة التنسيقية للسكان ومدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وممثلي الجهات التنفيذية الشريكة، وذلك في ضوء الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" بشأن كيفية التعامل مع ملف الزيادة السكانية.

اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بالأقصر



ناقش الحضور خلال الاجتماع إعداد الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، طبقا للخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، حيث عرض مقرر اللجنة التنسيقية للسكان محاور الخطة التنفيذية والأهداف العامة والفرعية، والتي تضمنت محور ضمان الحقوق الانجابية ومحور تدعيم دور المرأة ومحور الاستثمار في الثروة البشرية ومحور الاتصال والإعلام ومحور التعليم والتعلم ومحور حوكمة الملف السكاني والمتابعة والتقييم ومحور السكان والبيئة والاشارة للأهداف الرئيسية والفرعية التي تخدمها هذه المحاور.



وأوضح مدير عام المجلس القومى للسكان والمقرر العام للجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، أن الاجتماع يأتي بناء على تعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الراهن وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم ضم جهات جديدة لقرار اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، وهي الرعاية الصحية والأزهر وحماية الطفل وتنمية القرية وتكافؤ الفرص وإدارة مشروعك ووحدة السكان.



ومن جانبه أكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، على ضرورة مشاركة جميع الجهات التنفيذية الشريكة باللجنة في الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وتسليم خطط الإعداد الخاصة بكل جهة إلى اللجنة، مؤكدا أن قضية الزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة حيث تشكل تحديا كبيرا للدولة وجهودها لتحسين حياة المواطنين.

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