حفل إفطار جماعي على شكل فانوس رمضان بحضور ألف شخص بالبحيرة (صور)

نجحت محافظة البحيرة، في تنظيم حفل إفطار جماعي لأكثر من ألف شخص بإعداد تربيزات للإفطار الجماعي على شكل فانوس رمضان مع توافر وجود وجبات طعام الإفطار.

أكثر من 1000 من الحضور من عمال النظافة

حيث وسط أجواء احتفالية مميزة، شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حفل الإفطار الجماعي السنوي لعمال النظافة من مدن ومراكز المحافظة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، وبحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ واللواء حسن موافي السكرتير العام وأسامة داود السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز، بالإضافة إلى أكثر من 1000 من الحضور من عمال النظافة.

تحسين الصورة العامة للمدن والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري

وفي كلمتها أعربت محافظ البحيرة عن خالص تقديرها لكل عامل على أرض المحافظة، وأثنت على جهودهم المستمرة، مؤكدة على دورهم في تحسين الصورة العامة للمدن والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

تكريم 33 عاملًا متميزًا من مختلف مدن ومراكز المحافظة

وفي لفتة إنسانية، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم إسم شهيد العمل مصطفى عبد السلام خليل، مؤكدة أنه يمثل قدوةً لكل العاملين من زملائه، ورمز للتضحية والإخلاص، وأن المحافظة لم ولن تنسى أبنائها.

كما قامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم 33 عاملًا متميزًا من مختلف مدن ومراكز المحافظة، تقديرًا لجهودهم الاستثنائية في أعمال النظافة والتجميل، ومنحهم شهادات تقدير تكريمًا لإنجازاتهم وتحفيزًا لمواصلة العطاء.

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