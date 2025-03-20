يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

هاجم يهود مسؤولا محليا إسرائيليا وعائلته، مما أدى إلى انقلاب سيارته وإصابة أحد أبنائه، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووقع الهجوم الذي نفذه يهود حريديم، على شموئيل جرينبرج رئيس بلدية بيت شيمش القريبة من القدس، بينما لم تذكر الصحيفة الإسرائيلية دوافعه.

הזוי: קבוצת קיצונים יצרה הערב אנרכיה ברחובות בית שמש, כאשר במהלך מחאה סוערת הפכו את רכבו של ראש העיר. תושבים מזועזעים מתיעוד האירוע וקוראים למשטרה לפעול ביד קשה נגד המתפרעים ולעצור את המעורבים.

📷 צילום: הפרגוד מקומי בית שמש pic.twitter.com/Rp1m91DPqz March 19, 2025

وأفادت البلدية في بيان أن جرينبرج، العضو في حزب "ديجل هتوراه" الحريدي، تعرض لهجوم من قبل متطرفين أثناء مغادرته احتفالا عائليا.

وأضاف مكتبه: "حطمت سيارته وتعرضت للتخريب، لكن تم إنقاذ رئيس البلدية وعائلته، وتطلب ابنه علاجا طبيا. يثق رئيس البلدية في قدرة الشرطة الإسرائيلية على تقديم المتورطين للعدالة".

ويظهر مقطع فيديو من موقع الحادث يهودا حريديم يرتدون ملابس سوداء وهم يهزون السيارة، بينما يصرخ أحدهم في الخلفية.

Dramatic footage of Beit Shemesh Mayor Shmuel Greenberg being rescued by police from an ultra-Orthodox mob screaming "Nazi" at him this evening. The mayor's car was overturned pic.twitter.com/761DW7K4KF — Sam Sokol (@SamuelSokol) March 19, 2025

كما يظهر مقطع آخر رئيس البلدية مرتديا خوذة، وهو يُقتاد من مبنى على يد الشرطة، بينما يطارده حشد يصرخون "نازي"، ثم ينقل إلى سيارة أخرى لإبعاده عن موقع الهجوم.

ولم تكن الحادثة أول هجوم على رئيسة بلدية بيت شيمش، ففي أغسطس 2023، وفي ثاني هجوم خلال أقل من شهرين، نفذ عشرات المتطرفين أعمال شغب خارج مدرسة محلية، بينما كانت رئيسة البلدية آنذاك عليزة بلوخ تتجول في المبنى.

وألقى اليهود المتطرفون عليها أشياء وأشعلوا النار، وخربوا سيارتها واحتجزوها رهينة لما يقرب من ساعتين حتى أنقذتها الشرطة.

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