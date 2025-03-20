أهالى عزبة الربعمائة 1 و2 بالدقهلية يطالبون بإنارة الطرق

يعانى أهالى قرية " الربعمائة 1 و2 " في بني عبيد بالدقهلية بمحافظة الدقهلية، من سوء حالة الطريق الوحيد المؤدي، إلى منازلهم، حيث يهدد أرواحهم مؤكدين أن الطريق يقع بين ترعتين ولا يوجد عليه إنارة ويقع وسط الأراضى الزراعية، وذلك بعد حادث حجرة الدروس الخصوصية ومصرع طالب وإصابة 17 آخرين.

وطالب أهالى القريتين المسئولين بالنظر إليهم وحل مشكلة الإنارة علي الطريق الوحيد المؤدى إلى منازلهم وتوفير وسيلة مواصلات عليه.

وقالت إحدي الامهات: أبناءنا يواجهون صعوبات كثيرة أثناء ذهابهم إلى المدارس والدرس فهم يسيرون على أقدامهم أكثر من 3 كيلومترات، لكى يصلوا إلى هناك إضافة إلى معاناة السيدات اللاتى يذهبن إلى الأسواق والمستشفيات، فالطريق لا يوجد عليه مواصلات وحول حياتهم إلي مرار ولا نطيق الجلوس فى البيت بسبب خوفنا على أبنائنا حيث إن الطريق منذ الغروب يتحول إلى ظلام دامس.

وأضافت: إن طالبات قرية سمعان يعانين الأمرين عند الذهاب والرجوع من المدرسة والدرس حيث يسرن على أقدامهن 3 كيلومترات، وينتظرهن الأهالى على الطريق أثناء رجوعهن من المدرسة، لأن كثيرا منهن يذهبن فى الفترة المسائية، ويعدن فى الظلام وأناشد المسؤولين إنقاذنا، والعمل علي إنارة الطريق.

مطالب بالتدخل لحل هذه المشكلة وإنقاذ أطفالهم وذويهم من الخطر

وطالب بالنظر إلى أهالى القريتين بعين الرحمة وسرعة التدخل لحل هذه المشكلة وإنقاذ أطفالهم وذويهم من الخطر الذى يهددهم بسبب الظلام الدامس علي الطريق المؤدى لقريتهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.