الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يتابع حالة مصابي انهيار سقف غرفة دروس الخصوصية بعزبة سمعان

محافظ الدقهلية أمام
محافظ الدقهلية أمام مستشفي بني عبيد يطمإن علي المصابين، فيتو

انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفقد حالة المصابين في حادث سقوط سقف غرفة بعزبة سمعان مركز بني عبيد، وذلك فور تلقيه بلاغ بوقوع الحادث.

 

 سقط عليهم سقف الغرفة.. إصابة 16 طالب بالمرحلة الابتدائية 

وأسفر  الحادث عن إصابة 16 طفلا توفى منهم حالتين، وانتقل المحافظ إلى مستشفى بني عبيد، حيث استقبلت المصابين، والتقى المحافظ بالأهالي، وأعرب عن دعمه الكامل لهم، كما التقى بأسرة المتوفين وقدم لهم خالص تعازيه داعيا أن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم الله خيرا.

 

سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين

 وكلف المحافظ  بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وشدد على سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

توفير كافة سبل العناية بالمصابين

وكان محافظ الدقهلية، فور علمه بالحادث، قد انتقل إلى مستشفى بني عبيد، حيث تم نقل المصابين، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وشدد على وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير كافة سبل العناية بالمصابين، الذي انتقل على الفور هو وفريق المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالات، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات جامعة المنصورة، وكلف التضامن بسرعة صرف المساعدات المقررة.

الغرفة كانت تستخدم لتقديم الدروس الخصوصية وأن المصابين بالمرحلة الإبتدائية

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة كانت تستخدم لتقديم الدروس الخصوصية وأن المصابين بالمرحلة الإبتدائية، وتم إلقاء القبض على المعلمة صاحبة الواقعة واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة، وعدد المصابين 16، توفى منهم حالتين، وتم خروج 3 حالات بعد الاطمئنان عليهم، وباقي 11 حالة، تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام شفائهم.

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