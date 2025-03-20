الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

إزالة حالات تعدي
إزالة حالات تعدي علي الاراضي، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ونجوع المركز.

حملة مكبرة لإزالة التعديات بقنا

وقاد فراج الوحش نائب رئيس المركز حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة بناحية حجازة، حيث أسفرت حملته عن تنفيذ ٦ قرارات إزالة مستهدف تنفيذها على جدول أعمال الحملة منها حالة واحدة لحالة تعدي بالزراعة على مساحة ثلاثة أفدنة، وباقي الحالات الأخرى لتعديات بالبناء المخالف على مساحة ٢٧٦٥م.

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس المركز حسين الزمقان لنواب الوحدة ورؤساء المجالس القروية للقضاء كافة أشكال التعديات سواء كانت على الرقعة الزراعية أو أراضي مملوكة للدولة، ورفع أي تشوينات والقضاء على أي تعديات في المهد وتحرير محاضر ضد المخالفين بالتنسيق مع العديد من الجهات المختصة.

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