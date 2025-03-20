الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

مصر تحقق 3 ميداليات في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد عن نتائج بعثة الأولمبياد الخاص المصري، والتي حققت إنجازًا في الألعاب العالمية الشتوية - تورين 2025.

ونجح منتخب تزلج اختراق الضاحية في تحقيق ميداليتين ذهبية وبرونزية، وذلك في أول مشاركة لمصر في هذه الرياضة، ليرفع رصيد مصر إلى ثلاث ميداليات في البطولة، عقب الميدالية البرونزية التي حققها أنطوان سعد في مسابقات التزلج على الثلج.

ونجحت اللاعبة رضوى أبو سريع في حصد الميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث، سباق 100 متر  سيدات، بينما تألق اللاعب محمد النقاش ابن محافظة الشرقية ليحقق الميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول في نفس السباق للرجال.

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمصر في رياضة تزلج اختراق الضاحية مما يجعل هذه الميداليات إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل مصر في الأولمبياد الخاص.  

وأعرب المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا "نشعر بفخر كبير لتحقيق مصر ثلاث ميداليات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في رياضة  تزلج اختراق الضاحية ورياضة التزلج علي الثلج وتحقيق ثلاثة ميداليات غالية، وهو دليل على قوة وإصرار لاعبينا على تحقيق النجاح رغم التحديات."  

وأضاف: "هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، ويؤكد أن مصر قادرة على التميز حتى في الرياضات الشتوية، سنواصل دعم لاعبينا لتحقيق المزيد من النجاحات في هذه البطولة، واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز ".

وعلي صعيد باقي الرياضات المشاركة بها مصر في تلك الالعاب فقد حقق منتخب الجري علي الثلج اللاعبة ايمان الشافعي المركز السادس في سباق ٢٥ م، بينما حقق محمود البهواشي المركز السادس في سباق ١٠٠ م عدو، بينما حقق منتخب التزلج علي الثلج اللاعب انطوان سعد المركز السادس ونورهان عثمان المركز الخامس في سباق التزلج على الثلج.

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الالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص الأولمبياد الخاص المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الميدالية البرونزية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية

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