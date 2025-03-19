الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

381 مشهد تدخين و111 تعاطي بمسلسلات رمضان 2025، والعتاولة والحلانجي في المقدمة

العتاولة
العتاولة

أصدر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025

واحتلت مسلسلات "الحلانجي وجريمة منتصف الليل " النسبة الأعلى في مشاهد التعاطي، والتي ركزت بشكل كبير على تناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش.

كما تصدر مسلسلات "الحلانجي" و"العتاولة"،قائمة الأعمال الأكثر عرضًا لمشاهد التدخين.

وأظهرت بيانات المرصد الإعلامي للصندوق  خلو 5 مسلسلات من مشاهد التعاطي هما "الأميرة"، "ضل حيطه، "عقبال عندكوا، "شهادة معاملة أطفال، "للأذكياء فقط"، كما تميز مسلسل "المداح أسطورة العهد" بخلوه من مشاهد التدخين والتعاطي.

وأشار التقرير إلى أن المرصد  سجل خلال النصف الأول من شهر رمضان  492 مشهدًا للتدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية، بإجمالي زمني يقرب من 11 ساعة وجاءت مشاهد التدخين النسبة الأكبر بـ 381 مشهدًا بما يعادل 8 ساعات، بينما بلغت مشاهد التعاطي 111 مشهدًا بحوالي ساعتين و45 دقيقة  كما أشار التقرير إلى أن مشاهد التدخين شغلت 2,9% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية، بينما مثلت مشاهد التعاطي 1% حتى الآن.

على جانب آخر وفي نفس السياق يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعي، حيث يتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين  والتعاطي وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان.

وجدد الصندوق دعوته لصناع الدراما بضرورة الالتزام بالميثاق الأخلاقي الذي تم إعداده بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، لاسيما في ظل أهمية الإعلام وخاصة الدراما في تشكيل وعي واتجاهات الأطفال والشباب تجاه قضية التدخين والمخدرات، حيث أكدت أبحاث الصندوق أن 72% من الشباب يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الأعمال الدرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المداح أسطورة العهد تعاطي المواد المخدرة جريمة منتصف الليل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي شهر رمضان 2025 شهادة معاملة اطفال صندوق مكافحه وعلاج الادمان مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي نقابة المهن التمثيلي نقابة المهن التمثيلية

مواد متعلقة

"مخاطر الإدمان والمواد المخدرة"، ندوة بألسن عين شمس بالتعاون مع صندوق مكافحة التعاطي

مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتوجه إلى فيينا

جهود صندوق مكافحة الإدمان في علاج المرضى خلال شهر يناير 2025

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الزمالك يستقر على تجديد عقد محمد السيد 5 مواسم

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

وزير الاتصالات: التسجيل مفتوح في مبادرة الرواد الرقميون لكل الفئات العمرية

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

معجزات الرسول، سعد بن أبي وقاص صار مستجاب الدعوة بعد يوم القادسية

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية