في أحدى قرى الصعيد بينما كان يهم أحد المستريحين للخروج من قريته هاربًا منها بعد أن قام بجمع أكبر قدر من الأموال من راغبي الاستثمار والربح السريع؛ رن هاتفه فأخبر المستريح المتصل أنه في الطريق مسافر سفريه لعدة أيام، وإذ بالمتصل يؤكد عليه أنه في حاجة إلى إعطاءه مبلغ من المال لاستثماره وأنه سيلحق به بعربته الملاكي وبالفعل قابله المستريح في الطريق السريع ليأخذ منه الفلوس ويختفي بعد ذلك وكان ذلك الشخص آخر ضحاياه.

ومن الملاحظ أنه في مناطق كثيرة ومحافظات مختلفة يظهر شخص في الغالب يكون ذا ثقة ومعروف ويأخد من الناس فلوس بحجة استثمارها في مشروعات مضمونة على حد زعمه مرة يقولك في الأدوية ومرة في مواد البناء.. الخ وفي الغالب يعطي العملاء مبالغ أسبوعية أو شهرية تحت مسمى أرباح وبالتالي العملاء بيزيدوا بعد ذيوع صيته.. وبعد فترة يختفي الرجل بعد أن يلهف عشرات الملايين هذا هو المستريح التقليدي!

مع تطور وسائل التكنولوجيا ومنصات الإعلام الرقمي ظهرت الكثير من المنصات الداعية للاستثمارات عبر محافظ إلكترونية.. تضع مبلغ تجد أن هناك أرباح تستلمها عبر محفظتك الإلكترونية.. وطبعا بتدعو أصحابك واقاربك للمشاركة في تلك المنصة لتحقيق أرباح.. ومع تزايد الإعداد وايداع الملايين.. تختفي المنصة وتضيع الفلوس.. هذا هو المستريح الإلكتروني.

التوعية مطلوبة جدا.. التجارة مطلوبة.. العمل مطلوب.. الاستثمار مطلوب.. القمار لا.. الربا لا.. الطمع لا.

* على باب محافظ أسيوط يقف أبناء قرية مسارة بديروط مناشدين السيد المحافظ بتوجيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تركيب أسلاك كهربائية وكشافات آنارة في مدخل القرية الرئيسي من مدرسة التحرير الثانوية حتى المغسلة حيث يعاني السكان والمارة من الظلام الدامس، وأن حجة الوحدة المحلية أن هذه الأسلاك سبق سرقتها منذ عدة سنوات ليست مبرر منطقي.

* على باب رئيس جامعة أسيوط الاستاذ الدكتور أحمد المنشاوي يقف المواطن صابر محمد عبدالباقي جادالرب فقد حصل المواطن على قرار علاج على نفقة الدولة بتركيب بالونة دوائية للقلب وللاسف لا تتوافر في الجامعة بالونات، وبطريقة وأخرى إقترض المريض ثمن البالونة ليشتريها على نفقته ويتبقى من رئيس جامعة أسيوط التفضل بالتوجيه بسرعة إجراء الجراحة حيث أن حالة المريض تزداد سوء يوميًا.

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