الخميس 20 مارس 2025
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مدير تعليم بني عبيد يزور الطلاب مصابي حادث حجرة الدروس (صور)

مدير إدارة بني عبيد
مدير إدارة بني عبيد التعليمية يلتقي بأسر الطلاب المصابين

 قام أشرف الغرباوي مدير الإدارة التعليمية ببني عبيد في محافظة الدقهلية اليوم الخميس، بزيارة إلى الطلاب المصابين من أبناء الإدارة التعليمية في حادث غرفة  الدروس الخصوصية،  وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكيد على تقديم كل سبل الدعم اللازم لهم.

مدير تعليم بني عبيد "  يزور الطلاب مصابي حادث حجرة الدروس  

 وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المهندس  محمد الرشيدي  مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

 

الغرباوي يلتقي بأسر المصابين 

 وخلال الزيارة، التقى " مدير تعليم بني عبيد  " بعدد من أسر الطلاب المصابين، مشددًا على أن الإدارة التعليمية لن تدخر جهدًا في متابعة حالتهم الصحية والتعاون مع الجهات المختصة لضمان تلقيهم الرعاية الطبية المناسبة.

الغرباوي يقدم واجب العزاء في وفاة أحد الطلاب

 كما توجه مدير الإدارة التعليمية إلى منزل طالب المعهد الديني الأزهري بسمعان المتوفي مقدمًا واجب العزاء لأسرته نيابة عن المهندس محمد الرشيدي  مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومؤكدًا على تضامن المجتمع التعليمي بأكمله معهم في هذا المصاب الأليم.

وعبّر عن خالص تعازيه لأسرته  داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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