شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

في حادث مأساوي أثار صدمة بين الأهالي، سقط سقف غرفة كانت تُستخدم لتقديم الدروس خصوصية على عدد من الطلاب في عزبة سمعان بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

الحادث أسفر عن إصابة 16 طالبًا من المرحلة الابتدائية، بينهم حالتين لاقتا حتفهما، فيما لا تزال 11 حالة أخرى تحت الملاحظة الطبية.

تفاصيل حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية

وكانت الغرفة تستخدم كفصل دراسي لتقديم الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الابتدائية، وبشكل مفاجئ، سقط سقف الغرفة على الطلاب، مما تسبب في إصابات بالغة بينهم، وقد انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني عبيد لتلقي العلاج اللازم.

زيارة محافظ الدقهلية لمصابي حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية

وانتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ بوقوعه، حيث تفقد حالة المصابين في مستشفى بني عبيد.

وأعرب المحافظ عن تعازيه الحارة لأسرتي الطالبين المتوفيين، داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، كما شدد على توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين، وشدد على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في الحادث.

صور حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية

وحصلت فيتو على صورًا للحادث، أظهرت ما تبقى من آثار المأساة داخل الغرفة، حيث ظهرت أحذية وشنط مدرسية متناثرة بين الأنقاض.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات دفن المتوفيين، كما وجه بسرعة التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الغرفة والمعلمة التي كانت تشرف على الدروس، وقد تم احتجاز المعلمة صاحبة الواقعة في مركز الشرطة لحين عرضها على النيابة.

حالة المصابين في حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية

وتم نقل 16 طالبًا إلى المستشفى، حيث توفيت حالتين منهم، بينما خرج 3 حالات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، ولا تزال 11 حالة أخرى تحت الملاحظة الطبية، حيث تم التأكد من استقرار حالتهم وأنهم في طريقهم للشفاء التام.

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