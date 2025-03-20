رئيس جامعة المنصورة يكرم الفائزين في الدورة الرمضانية

كرّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية الموسعة العشرين، التي أُقيمت تحت شعار "الشراكة لبناء الإنسان"، ونظَّمها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، بمشاركة عدد من جامعات تحالف إقليم الدلتا، وذلك عقب انتهاء فعاليات مباريات الدور النهائي، التي أُقيمت مساء أمس في الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية.

رئيس جامعة المنصورة يُكرّم الفائزين في دورة الجامعة الرمضانية

وقد حضر فعاليات التكريم الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور منتصر داود، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ونواب رؤساء جامعات التحالف المشاركة في الدورة الرمضانية، والدكتور عبد القادر محمد، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة مها العشماوي، عميدة كلية الطب البيطري وأمينة صندوق النادي، والعمداء والوكلاء بجامعة المنصورة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

نتائج الفائزين في الدورة الرمضانية بجامعة المنصورة

في بطولة الجامعات، فازت جامعة دمياط بالمركز الأول، بينما احتلّت جامعة المنصورة المركز الثاني، وحصل الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، على جائزة أفضل لاعب في الدورة، والدكتور محمد عماشة على جائزة أفضل حارس مرمى، والدكتور أحمد موسى جائزة هداف البطولة.

وفي بطولة كليات جامعة المنصورة (فوق السن)، فازت كلية الزراعة بالمركز الأول، واحتلّت كلية الهندسة المركز الثاني، وحصل الدكتور محمد صبري على جائزة أفضل لاعب، والدكتور وليد شعبان على جائزة أفضل حارس مرمى، والأستاذ الدكتور وائل صديق على جائزة هداف البطولة.

وفي بطولة كليات جامعة المنصورة (تحت السن)، فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، واحتلّت كلية الهندسة المركز الثاني، وحصل الدكتور محمد عزت على جائزة أفضل لاعب، والدكتور عبد الرازق الغزالي على جائزة أفضل حارس مرمى، والدكتور شهاب الدين الشرباصي على جائزة هداف البطولة.

وفي بطولة البلياردو، فاز الدكتور السيد باسل بالمركز الأول، بينما احتلّ الدكتور أحمد سمير المركز الثاني، وفي بطولة تنس الطاولة، فاز الدكتور عبد الرحمن البط بالمركز الأول، بينما احتلّ الدكتور محمود السعودي المركز الثاني. وفي بطولة الشطرنج، فاز الدكتور محمود التهامي بالمركز الأول، بينما احتلّ الدكتور يوسف حسام المركز الثاني.

وتم تكريم الكابتن طارق حبيب، المدير التنفيذي لفرع الدقهلية لكرة القدم، والكابتن عوض سعفان، رئيس لجنة الحكام، وحكّام الدورة: الكابتن مروة المغربي، والكابتن مصطفى الشاذلي، والكابتن إسلام هشام، كما تم تكريم الأستاذ أحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، والكابتن مصطفى المعاملي، المدير التنفيذي للقرية الأولمبية.

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