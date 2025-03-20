محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية الـ 20 في جامعة المنصورة (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حفل ختام فعاليات الدورة الرمضانية الموسعة العشرين، التي أُقيمت تحت شعار "الشراكة لبناء الإنسان"، ونظَّمها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، بمشاركة عدد من جامعات تحالف إقليم الدلتا.

بحضور محافظ الدقهلية جامعة المنصورة تختتم الدورة الرمضانية

وحضر الحفل الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور منتصر داود، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ونواب رؤساء جامعات التحالف المشاركة في الدورة الرمضانية، والدكتور عبد القادر محمد، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى العمداء والوكلاء بجامعة المنصورة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بالصالة المغطاة في القرية الأولمبية.

جامعة المنصورة حريصة على تقديم جميع الخدمات لمنسوبيها،

ورحَّب الدكتور شريف خاطر بحضور اللواء طارق مرزوق في رحاب جامعة المنصورة، كما وجَّه التحية والتقدير لجهود القائمين على إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا حِرص إدارة الجامعة على تقديم جميع الخدمات لمنسوبيها، بهدف تهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز في المجال الرياضي.

كما رحَّب رئيس جامعة المنصورة بوفود الجامعات المشارِكة في فعاليات الدورة، متمنيًا أن تكون قد حققت أهدافها في تعزيز التواصل الإيجابي وأواصر الود بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المشاركة، من خلال منافسات رياضية ودية يسودها روح الأسرة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الرمضانية، وتقديره لجامعة المنصورة ودورها المتميز في مختلف المجالات، مشيدًا بتنظيمها لهذه الدورة انطلاقًا من إيمانها بأهمية الرياضة، ومشيرًا إلى ضرورة تنمية مواهب الشباب وتوجيهها في المسار الصحيح.

وأكَّد محافظ الدقهلية تقديره للجهود المبذولة لإنجاح الدورة الرمضانية، معربًا عن امتنانه للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وللقائمين على فعاليات الدورة، ولكافة المشاركين فيها، مشددًا على حرصه على المشاركة في هذا الحدث تقديرًا لجامعة المنصورة وكوادرها وأبنائها، ومثمنًا التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة المنصورة.

ختام فعاليات الدورة الرمضانية

من جانبه، رحَّب الدكتور عبد القادر محمد بحضور اللواء طارق مرزوق في رحاب جامعة المنصورة وتشريفه حفل ختام فعاليات الدورة الرمضانية، مؤكدًا حِرص النادي على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة بمشاركة مختلف القطاعات في جامعة المنصورة، وامتدادها لتشمل جامعات الدلتا.

وقدّم الدكتور شريف خاطر درع الدورة الرمضانية للسيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تقديرًا لحضوره الكريم ودعمه المستمر، مشيدا بالتنسيق والتعاون الدائم بين الجامعة ومحافظة الدقهلية في مختلف المجالات.

فقرة فنية للعزف على آلة الساكسفون

وتضمن الحفل فقرة فنية للعزف على آلة الساكسفون، أعقبها انطلاق الفعاليات الرياضية لدور النهائي في كرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج.

الدورة الرمضانية الموسعة العشرين تضم بطولة الجامعات

يُذكر أن الدورة الرمضانية الموسعة العشرين تضم بطولة الجامعات، التي تشمل جامعات: المنصورة، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، ودمياط، والدلتا، وحورس، وكفر الشيخ، كما تتضمن البطولة منافسات كليات جامعة المنصورة (تحت السن وفوق السن)، بمشاركة 40 فريقًا.

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