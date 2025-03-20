"زي السر وزي الذنب"، كيف عبر نشيد الطفل "يوسف" عن قصة مسلسل "لام شمسية"

منذ انطلاق عرضه بالموسم الرمضاني الحالي 2025، حقق مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعلا مع أحداثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب القضية التي يتناولها العمل، وهي "التحرش بالأطفال"، وذلك من خلال قصة "يوسف" والذي يجسد شخصيته الطفل "علي البيلي".

نشيد لام شمسية

ومع عرض أولى حلقات المسلسل، كان "يوسف" يردد النشيد "لام شمسية" الذي علمه له مدرسه "وسام" محمد شاهين، والذي اتهمته "نيللي" أمينة خليل بالتحرش بالطفل، وتوالت الأحداث بعد ذلك.

لكن المتأمل لكلمات هذا النشيد يجد دلالات واضحة على قصة العمل وقضيته المثيرة حيث يأتي كالتالي:

لام شمسية ولام قمرية واحدة نقولها والتانية خفية

القمرية زي ما هي.. زي الباب والعين والقلب

والشمسية متخبية.. زي السر وزي الذنب

والقمرية لام منطوقة.. موجودة في كل الأحوال

والشمسية لام مسروقة.. مش كل المكتوب يتقال

لام شمسية

فاللام الشمسية وفقا لما ردده "يوسف" هي: "زي السر وزي الذنب" و"الشمسية لام مسروقة مش كل المكتوب يتقال"، كمسألة "التحرش بالأطفال" وكونها تجري في السر وبعيدا عن أعين الناس، ودون دراية من الطفل بخطورة هذا الأذى الذي يضره.

مسلسل لام شمسية الحلقة 4

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "لام شمسية" قد تضمنت العديد من التطورات المهمة في أحداث العمل، حيث يفيق "وسام" من الغيبوبة، ويعلم ما جرى وتفاصيل البلاغ الذي قدمته "نيللي" أمينة خليل ضده بالتحرش بالطفل "يوسف".

وفور علمه بما جرى ينهار ولا يصدق ما حدث، فيما تخبره أمه "نادية" بأنها لن تتنازل عن محضر الضرب الذي حررته المستشفى فور وصوله إليها في حالة خطرة.

وتذهب "نيللي" إلى "نادية" في محاولة لإقناعها بالصلح والتنازل عن المحضرين، حتى يخرج "طارق" من الحبس، غير أنها تصر على رأيها وتهددها بأنها سترد على ما فعلته بقوة.

ولكن وبعد يصبح "وسام" في حالة جيدة يقنع والدته "نادية" بضرورة التنازل حتى يخرج "طارق" صديقه من الحبس، ومن أجل الطفل "يوسف".

ليتم التصالح بين الطرفين والتنازل عن محضر الضرب ومحضر التحرش بالطفل يوسف، ويعود طارق لمنزله ويذهب للاعتذار لنادية والدة وسام ولوسام أيضا وتنتهي الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.