شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنفذ 68 حملة توعية ميدانية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن تنفيذ 68 حملة توعية ميدانية بمراكز خدمة العملاء في مختلف أحياء المحافظة، استفاد منها 110 آلاف مواطن، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تم تنظيم الحملات بالتعاون مع رؤساء الأحياء والإدارات المختصة، متضمنة أيضًا حملات استطلاع رأي لقياس رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وركزت الحملات التوعوية على عدة محاور رئيسية، من بينها التعريف بخدمة الخط الساخن 175 لتلقي الشكاوى والاستفسارات التوعية بالاستخدام الصحيح لشبكة الصرف الصحي، نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين.

وأكدت الشركة أن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي المائي لدى جميع فئات المجتمع، والاستجابة السريعة لمشاكل المواطنين، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل وتحسين كفاءة البنية التحتية للصرف الصحي بالمحافظة.

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