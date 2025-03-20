المركزي السويسري يقرر خفض معدل الفائدة بنسبة 0.25%

قرر البنك الوطني السويسري، اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، في ظلّ انخفاض التضخم في البلاد.

المركزي السويسري يقرر خفض الفائدة

وقال البنك المركزي السويسري في بيان: "مع تعديل معدل الفائدة اليوم، يضمن البنك الوطني السويسري بقاء الظروف النقدية ملائمة، بالنظر إلى انخفاض الضغوط التضخمية"، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأكد البنك أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسيتخذ المزيد من التعديلات في سياسته النقدية إذا دعت الحاجة، «لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وبهذا القرار، تنخفض الفائدة الرئيسية للبنك إلى 0.25%، وكانت الأسواق تتوقع هذا الخفض إلى حد كبير، حيث سبق للمتداولين أن سعّروا احتمالًا يفوق 70% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويأتي هذا القرار بعد خفض سابق بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، وهو ما فاق التوقعات حينها، كما أنه يمثل رابع خفض للفائدة منذ أن أصبحت سويسرا أول اقتصاد رئيسي يتجه نحو تيسير السياسة النقدية في مارس من العام الماضي.

وجاء قرار البنك في أعقاب تراجع التضخم السويسري إلى 0.3% على أساس سنوي في فبراير شباط، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا للبيانات الرسمية. وعزت مصلحة الإحصاءات الفدرالية هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الواردات.

وأشار البنك الوطني السويسري اليوم الخميس إلى أن مسار التضخم تطوّر وفقًا لتوقعاته منذ آخر مراجعة للسياسة النقدية.

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