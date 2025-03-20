وزير الخارجية يتفقد موقع سد جوليوس نيريري (صور)

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس ٢٠ مارس خلال الزيارة التي يجريها إلى تنزانيا، جولة ميدانية لتفقد مشروع سد "جوليوس نيريرى" التنزانى والذى يقوم تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" بتنفيذه، والتى يهدف إلى توفير احتياجات تنزانيا من الكهرباء، وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بإيلاء أولوية قصوى بالانتهاء من تنفيذ المشروع.

وشارك في الزيارة عدد من المسئولين التنزانيين رفيعي المستوى وعدد من نواب البرلمان المصري والتنزاني ورؤساء شركتي التحالف المصري المُنفذ للمشروع، حيث تم تفقد تنفيذ أعمال البناء للسد والذى وصل إلى نحو ٩٩.٩٪؜ وتم تشغيل ثماني توربينات من أصل تسع بالمشروع.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الجولة التفقدية على أن ذلك المشروع يعد مثالًا يُحتذى به للتعاون بين شركاء حوض النيل ودول المنابع ودولتي المصب في مشروعات السدود الكهرومائية، موضحًا حرص مصر على دعم التنمية في حوض النيل.

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